Prasówka Bytom 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bytomiu nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.06.2020, w Bytomiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Budowa drogi ekspresowej S1 od Podwarpia do Pyrzowic. Zobaczcie zdjęcia z drona”?

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów. Prasówka Bytom 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Budowa drogi ekspresowej S1 od Podwarpia do Pyrzowic. Zobaczcie zdjęcia z drona Zagłębiowska część drogi ekspresowej S1 między Podwarpiem i Pyrzowicami coraz bardziej przypomina już nowoczesną dwujezdniową ekspresówkę. Asfalt leży już na części drugiej jezdni. Zobaczcie najnowsze zdjęcia z placu budowy tej inwestycji z drona. 📢 Wypadek w Bytomiu: 79-latek potrącił kobietę idącą chodnikiem Śledczy wyjaśniają obecnie okoliczności wypadku z udziałem pieszej 34-latki.79-letni kierowca potrącił kobietę, która znajdowała się na chodniku. 📢 Wybory prezydenckie 2020. Co kandydaci na prezydenta proponują kobietom? Wybory prezydenckie 2020 są wyjątkowo zmaskulinizowane. Jedyna kobieta, która kandydowała na prezydenta, Małgorzata Kidawa-Błońska, zrezygnowała z wyścigu o tytuł głowy państwa. Nie oznacza to jednak, że wszyscy kandydaci na prezydenta 2020 pominęli ważne dla kobiet kwestie. Prześwietlamy poszczególne programy wyborcze pod kątem istotnych dla kobiet problemów.

📢 Bytom miastem wolnym od LGBT? Prezydent stanowczo skrytykował próbę wprowadzenia Karty Praw Rodziny Czy Bytom stanie się kolejnym miastem wolnym od LGBT? Komisja Rady Miejskiej uznała petycję w sprawie wprowadzenia kontrowersyjnej Samorządowej Karty Praw Rodziny. Za jej odrzuceniem zdecydowanie opowiedział się prezydent miasta. - Nie dąży do zgody między ludźmi, a do wprowadzenia podziałów - napisał Wołosz. Karta zakłada dyskryminację osób LGBT. Do przyjęcia uchwały jeszcze długa droga, ale już głośno protestują przeciwni niej posłowie i lokalni aktywiści. 📢 Koronawirus. 216 nowych zakażeń w woj. śląskim [16.06.2020]. Skąd są pacjenci? Koronawirus w woj. śląskim. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 407 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Ponownie najwięcej nowych zachorowań jest w województwie śląskim. Zakażonych jest u nas kolejnych 216 osób. 📢 Plaże nudystów w woj. śląskim. Jedna jest oficjalna, reszta tzw. dzika. A gdzie dokładnie? Federacja Naturystów Polskich zrzesza miłośników opalania się nago z całej Polski - a najwięcej... z woj. śląskiego! W Polsce mamy trzy legalne plaże dla miłośników opalania nago nad Bałtykiem i jedną w woj. śląskim. Jest też również sporo tzw. dzikich plaż, które działają nieoficjalne. Gdzie dokładnie?

📢 Wybory prezydenckie 2020. Gdzie głosować w Bytomiu w 1 turze? Lista lokali wyborczych Wiesz, gdzie głosować w Bytomiu podczas wyborów prezydenckich 2020? Każda zameldowana osoba ma prawo oddać głos tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym. Aby uniknąć kursowania po Bytomiu 28.06.2020 sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos w 1 turze wyborów prezydenckich 2020. Pamiętaj, aby do lokalu wyborczego w Bytomiu zabrać ze sobą maseczkę. Postaraj się wybrać porę, gdy przy urnach nie będzie tłumów.

📢 Awaria T-Mobile 16.06.2020. Dotyczy prawie całej Polski! Też macie problemy z telefonem? We wtorek użytkownicy sieci T-Mobile mogą mieć poważne kłopoty z zasięgiem. Operator telefonii komórkowej pokazuje, że może to dotyczyć prawie całej Polski. 📢 Ruszył Budżet Obywatelski w Bytomiu. Wnioski można składać do 24 lipca Mieszkańcy Bytomia, już po raz kolejny, mogą zdecydować na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy - ruszyła bowiem tegoroczna odsłona Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania zostało ponad 4,5 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 24 lipca.

📢 Ponad 1,6 tys. górników ozdrowieńców w PGG i JSW. Sasin o zatrzymanych kopalniach: Teraz żadna nie zostanie zamknięta Wszystkie 12 kopalni wrócą do pracy. Żadna nie zostanie zamknięta - zadeklarował minister Jacek Sasin. Temat branży górniczej został poruszony w porannej rozmowie RMF FM. Dopytywany o ewentualne zamknięcie którejś z zatrzymanych kopalni stwierdził, że nie może powiedzieć, "co może być za lat ileś". Zadeklarował, że teraz takich planów nie ma. Tymczasem w Polskiej Grupie Górniczej potwierdzono do tej pory 1834 zakażenia koronawirusem, 1125 górników to ozdrowieńcy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej potwierdzono ponad 3,5 tys. zakażeń, jest też ponad 500 ozdrowieńców. 📢 Bytomianie ufundowali respirator dla szpitala. Sprzęt trafił już do placówki ZDJĘCIA Bytomianie - na portalu zrzutka.pl - zbierali w kwietniu pieniądze na zakup respiratora. Dzięki ich hojności, a także darczyńców spoza miasta, sprzęt trafił 15 czerwca do Szpitala Specjalistycznego nr 1.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2020. Na początek język polski [16.06.2020]. Harmonogram egzaminów i zasady sanitarne. Sprawdź 16 czerwca uczniowie ostatniej klasy szkoły podstawowej rozpoczynają egzamin ósmoklasisty. Przed nimi arkusze z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Wyniki egzaminu zdecydują, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek. Uczniowie na salę będą mogli wejść tylko i wyłącznie z zakrytymi ustami oraz nosem. Konieczna będzie też dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu. To z powodu pandemii COVID-19.

📢 Tragiczny wypadek w Bytomiu. Kierowca audi nie ustąpił pierwszeństwa, 31-letnia motocyklistka z Katowic nie żyje Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło w sobotę na ul. Wrocławskiej w Bytomiu. Niestety, w wyniku zderzenia samochodu osobowego z motocyklem, śmierć poniosła 31-letnia kobieta z Katowic, która kierowała jednośladem. Czynności w sprawie trwają, a policjanci apelują o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. 📢 Lepiej nie pij tego piwa! W nim może być szkło! Browar wycofuje tę partię ze sprzedaży UWAGA: Browar Fortuna wycofuje z obrotu piwo Miłosław. Uwaga na szkło! Komunikat o zdarzeniu wydał na swojej stronie internetowej Główny Inspektorat Sanitarny.

Czy koronawirus traci moc?