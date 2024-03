Prasówka Bytom 16.03.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bytomiu nie minęło Cię nic ważnego

BYTOM. 15 marca swoje święto obchodzą zawodowi cukiernicy i piekarze, ponieważ w tym dniu przypada wspomnienie ich patrona – św. Klemensa. Z tej okazji zebraliśmy dla was LISTĘ piekarni z Bytomia, które zdobyły najwięcej punktów w konkursie "Orły Piekarnictwa". Tam kupisz pyszniejszy chleb, bułki i inne pieczywo.

Wybór aktorów do serialu Wiedźmin Netflix wywołał ogromne kontrowersje. W ich centrum znalazła się m.in. postać czarodziejki Yennefer, którą zagrała Anya Chalotra, a twórcy zostali za to skrytykowani przez fanów. Które jednak aktorki nadają się do roli Yennefer w Wiedźminie i błyszczałyby jako ta postać na ekranie? Sprawdź propozycje.