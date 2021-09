Prasówka Bytom 11.09.2021 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Bytomiu nie minęło Cię nic ważnego

Rzeczywistość potrafi zaskoczyć! Blok ocieplony ale bez jednego piętra, kapliczka w wannie, ścieżka rowerowa kończąca się nagle barierkami, samochód pod wiatą dla wózków z marketu, balkon bez drzwi, zatoczka autobusowa obsadzona drzewami, pizza w kształcie orła... - to tylko niektóre absurdalne pomysły nadesłane na facebookowy fanpage "Zaufaj mi, jestem Architektem!". W niektóre naprawdę ciężko uwierzyć! Zobacz te zdjęcia - kliknij w galerię.

Na szlaku tegorocznej Industriady nie mogło zabraknąć Bytomia. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Technika. To was zaskoczy!”, a jej celem jest wspólne poznanie tajemnic świata techniki oraz skupienie się wokół natury w przemyśle.

Pałac Tiele-Wincklerów w Bytomiu, który w ubiegłym roku został odrestaurowany, zaprasza do siebie. Od 11 do 13 września potrwają jego dni otwarte. Nasz fotoreporter był w środku obiektu na chwilę przed otwarciem go dla zwiedzających.