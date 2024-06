Prasówka 4.06.2024 Bytom. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Bytomia

Wybory do PE 2024. Kampania to zazwyczaj kopalnia śmiesznych haseł i plakatów! W tłumie kandydatów politycy próbują się wykazać nadzwyczajną kreatywnością... wszak trzeba zaistnieć i przykuć uwagę w "tłumie" innych plakatów na słupach czy płotach. Chwytliwe hasło, zabawne zdjęcie, humorystyczna grafika... Los bywa przewrotny, czasami kombinacja nazwisk na plakatach, również potrafi rozbawić! Zobaczcie sami, na co kandydaci do Parlamentu Europejskiego wpadli w tym roku!