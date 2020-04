Pracownicy szpitala w Bytomiu przerywają milczenie. „Panuje chaos, brakuje odzieży ochronnej, nie ma wyników testów". Szpital odpowiada

- Od początku epidemii panowała w szpitalu kompletna dezorganizacja, dyrekcja szpitala nie wprowadziła żadnych procedur, co do postępowania z pacjentem podejrzanym o zakażenie wirusem SARS-CoV2 lub zakażonym wirusem - powiedział nam pierwszy rozmówca, którego na potrzeby tego tekstu nazwiemy, Adam.

To jednak nie koniec problemów. Już na początku epidemii, jak zapewniają nas pracownicy, w bytomskiej placówce brakowało odpowiednich ochronnych środków - maseczek czy rękawiczek. - Dostaliśmy taką informację, że w magazynach kończą się rękawiczki, że trzeba oszczędzać. I mamy z tym uważać. Potem dowiedzieliśmy się z innych źródeł, że kombinezony i dużo maseczek było schowanych w magazynach, nikt tam tego nie udostępnił. Nie wiem, czy czekały one na gorsze czasy – nie mam pojęcia - mówi Adam.

Następnego dnia, jak to określa nasz rozmówca, rozpoczęła się tzw. „szopka”. - Wbrew wszelkim zasadom, na piętrze w jednym czasie w ciasnym korytarzu zebrało się ok. 50 osób i wówczas doszło do pobrania wymazów. Pomimo pobrania testów w dniu 28 marca w chwili obecnej dalej nie mamy wyników [rozmawiamy 2 kwietnia]. W poniedziałek dzwoniliśmy do sanepidu w Bytomiu w tej sprawie – dowiedzieliśmy się, że próbki zostały źle pobrane i musiały zostać zutylizowane w związku z tym. Dyrektor nam w tym temacie nic nie powiedział. Zostaliśmy zapewnieni, że pobiorą nam kolejne badania - dodaje Andrzej.

Tak jak już to zostało wspomniane, pracownicy sami dzwonili do sanepidu z prośbą o powtórkę badań, które zostały zutylizowane. - Bezskutecznie, gdyż odsyłali nas do naszej dyrekcji. Zdarzył się też przypadek u osoby na kwarantannie domowej że pomimo wystąpienia objawów sanepid nie pozwolił na przerwanie kwarantanny celem pobrania wymazu. Dopiero bytomska policja podeszła do wszystkiego zdroworozsądkowo pozwalając pojechać na umówioną w szpitalu zakaźnym wizytę - mówi nam Andrzej.

Co na to szpital?

W związku z przeprowadzonymi rozmowami, postanowiliśmy także skontaktować się z bytomską placówką i zadać kilka pytań. Odpowiedziała nam na nie Iwona Wronka, rzecznik WSS nr 4, kilka pytań. Publikujemy je poniżej.

Czy to prawda, że jeden z pacjentek, która miała objawy, nie zostały przeprowadzone testy na koronawirusa i to nastąpiło dopiero w innym szpitalu, do którego została przetransportowana?

Nie dysponując imieniem i nazwiskiem pacjentki trudno mi się odnieść do tego pytania. Niemniej nie wydaje mi się. To właśnie pacjenci z potwierdzonym COVID19 zostali natychmiast przetransportowani do placówek zakaźnych.

Czy to prawda, że próbki – które zostały pobrane od personelu – zostały źle pobrane i musiały zostać zutylizowane przez sanepid w Bytomiu?

Nie. Próbki zostały pobrane prawidłowo, nic nam nie wiadomo o utylizacji próbek. 28 marca wysłano do sanepidu dużą liczbę wymazów (82) i sanepid poprosił nas o pobranie próbek jeszcze raz z użyciem narzędzi, z którego łatwiej pobiera się materiał. To znaczy – zawsze materiał pobierany był patyczkiem zakończonym drucikiem otoczonym włosiem. Sanepid poprosił, by robić to plastikowym patyczkiem. Łatwiej z niego pobrać materiał do badań.