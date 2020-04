Pracownicy Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu są poddawani regularnym testom na koronawirusa

Choć taki ogólnokrajowy przepis nie istnieje, szefowie bytomskiego szpitala zdecydowali, że pracownicy, którzy są najbardziej zagrożeni w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, będą systematycznie badani, aby zapewnić bezpieczeństwa również samych pacjentów i przy okazji usprawnić pracę całej placówki.

Cotygodniowe testy na obecność koronawirusa w szpitalu nr 1 w Bytomiu

- Bytom jest jednym z miast, które są na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem. To do oddziału obserwacyjno-zakaźnego miejskiego Szpitala Specjalistycznego nr 1 trafiają na diagnostykę osoby z całego województwa z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. To tu leczymy pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji - wyjaśnia Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

2 kwietnia, na stronie internetowej, szpital poinformował, że cały personel wspomnianego już oddziału przeszedł po raz drugi testy na obecność koronawirusa. Przypomnijmy, że za pierwszym razem wszystkie wyniki były - na szczęście - ujemne.