Pożar 10 autobusów w Bytomiu! Ogień pojawił się w nocy w zajezdni autobusowej - zobacz ZDJĘCIA. Mieszkańców obudziły wybuchy!

Pożar 10 autobusów w Bytomiu!

W nocy z niedzieli na poniedziałek doszło do kolejnego tragicznego pożaru, tym razem w zajezdni autobusowej w Bytomiu. Mieszkańców miasta obudziły wybuchy. Okazało się, że płoną autobusy. Strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze 13 maja ok godziny 2:30. Po dotarciu na miejsce, skierowali cztery prądy wody na palące się pojazdy. Niestety, ogień strawił co najmniej 10 autobusów należących do prywatnego przewoźnika, a kolejne zostały uszkodzone.