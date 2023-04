Polonia Bytom pokonuje Stal Brzeg i utrzymuje pozycję lidera! Zobacz zdjęcia z meczu

Polonia Bytom - Stal Brzeg x:x. Bytomianie utrzymali pozycję lidera

Piłkarze Polonii rozpoczynając mecz ze Stalą wiedzieli, że swój mecz wygrał Rekord, który pokonał w Goczałkowicach-Zdroju LKS 3:2. Chcąc utrzymać pozycję lidera bytomianie musieli więc pokonać drużynę z Brzegu, która jest jedną z rewelacji rundy wiosennej. Spora w tym zasługa trenera Kamila Rakoczego. Były szkoleniowiec Polonii zimą przebudował zespół Stali na swoją modłę i ten zdołał wydostać się ze strefy spadkowej.

Przyjazd Stali do Bytomia był okazją do zobaczenia w akcji kilku byłych i aktualnych zawodników Polonii. Dominik Brzozowski, Grzegorz Ochwat i Łukasz Piontek są wypożyczeni z Polonii do klubu z Brzegu, a Damian Celucha oraz Jakub Czajkowski w przeszłości grali na Olimpijskiej.

