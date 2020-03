Policyjny pościg w Bytomiu. Za kierownicą 15-latek

zdjęcie ilustracyjne / arc.

Kierowca prowadzący fiata nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec przed ścigającymi go policjantami. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Pomimo tego nie stracił prawa jazdy – ponieważ go nie posiadał. Okazało się, że za kierownicą osobówki siedział 15-latek...