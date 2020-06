Pobicie w Bytomiu. Zaatakowali 15-latka na boisku szkolnym, wcześniej...

W czwartek 11 czerwca bytomscy stróże prawa zostali powiadomieni o pobiciu dwóch młodych mężczyzn na ulicy Karpackiej. Śledczy ustalili, że 22-latek siedział w samochodzie, gdy podeszło do niego pięciu mężczyzn i zaczęło go szarpać i bić pięściami. Po chwili napastnicy odeszli. Upatrzyli sobie jednak kolejną ofiarę, tym razem 15-latka, który był na szkolnym boisku. Chłopak został uderzony w twarz i przewrócony na ziemię. Po wszystkim agresorzy uciekli.

Pokrzywdzeni o zdarzeniu powiadomili policjantów, którzy natychmiast rozpoczęli poszukiwania napastników. Pierwszy ze sprawców wpadł już po kilku dniach. Okazał się nim 17-letni mieszkaniec Bytomia. Został on zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. Zatrzymanie kolejnych sprawców było tylko kwestią czasu. Już następnego dnia śledczy z komisariatu IV zatrzymali 20-latka i 17 latka. Dalsze działania kryminalnych pozwoliły na zatrzymanie następnych dwóch napastników w wieku 28 i 17 lat. Wszyscy to mieszkańcy Bytomia.