To są najtańsze domy z działką do kupienia w woj. śląskim. Wszystkie kosztują poniżej 100 tys. zł! Zobacz najlepsze oferty

NIERUCHOMOŚCI. Szukasz domu z działką po okazyjnej cenie? Sprawdź te oferty! Zazwyczaj są do remontu, ale podstawa i tak często wychodzi taniej niż mieszkanie w mieście. Cena żadnego z tych domów nie przekracza 100 tysięcy złotych! Zobaczcie zdjęcia w galerii. Oferty pochodzą z portalu OtoDom.pl. Kliknij w zdjęcie, by przejść do galerii.