Piękne życzenia na DZIEŃ DZIECKA 2023 - wzruszające, śmieszne, wierszyki. Są też KARTKI - pobierz za darmo i wyślij

W dniu twojego święta chcę ci podarować kawałeczek ziemi, byś mógł wyhodować, słodyczowe drzewko, pełne cukiereczków, tych małych i dużych i z dziurką w środeczku, by rosły też na nim lody w różnym smaku i świeże truskawki w czekoladowym fraku, ale nie mogę dać ci tego, lecz mogę ci życzyć wszystkiego dobrego!

Chociaż jesteś stara dupa

no i próchno z Ciebie leci

to wysyłam ci życzenia

bo to przecież Święto dzieci!

Najlepsze życzenia na Dzień Dziecka 2023

Dzisiaj jest Dzień Dziecka - wielkie święto

mój maluchu uśmiechnięty.

Zawsze wesół, pełen werwy,

radosną minkę masz bez przerwy

Nasz maluszku ukochany

bądź nam zawsze tak wspaniały!