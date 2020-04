Park miejski w Bytomiu otwarty. Mieszkańcy korzystają z ładnej pogody

W ostatnim czasie parki czy też lasy były dla nas zamknięte. Jednak od tego tygodnika rząd na terenie naszego kraju postanowił znieść ten zakaz. Trzeba jednak pamiętać, żeby zasłaniać usta i nos maseczką ochronną, a także zachować odpowiednie odległości.

Mieszkańcy Bytomia chętnie spacerują po parku miejskim

Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak to wygląda w parku miejskim w Bytomiu. W powyższej galerii widać, że ładna pogoda spowodowała, iż nie brakuje rodziców spacerujących z dziećmi, biegaczy czy też miłośników jazdy na rowerze. Co jednak najważniejsze - mieszkańcy Bytomia nie zlekceważyli zaleceń i się do nich przykładnie stosują.

Niewątpliwie park miejski im. Franciszka Kachla (dawniej, w czasach PRL-u, park im. gen. Karola Świerczewskiego), to jedno z najpiękniejszych miejsc na długie spacery i nie tylko w mieście. Założono go w 1840 roku i został on wpisany do rejestru zabytków nieruchomych naszego województwa w 1992 roku.