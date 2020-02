Panika przed koronawirusem. W Śląskiem brakuje już maseczek! Ludzie wykupują je masowo

Od rana dzwonimy do wybranych aptek w regionie z pytaniem, czy można kupić maseczki chirurgiczne. W kilku można było usłyszeć, że ich nie ma, albo że ostatnie sztuki zostały sprzedane w poniedziałek, 24 lutego. Wielu mieszkańców Śląska i Zagłębia już po pojawieniu się informacji o nowym wirusie popędziło do aptek.

- Nasi klienci kupowali od 50 do 100 maseczek, ale byli i tacy, którzy kupili tylko po dwie - mówi nam jedna z farmaceutek z Katowic. - Obecnie maseczek nie mamy. Chcemy zamówić kolejną partię, ale nie wiem, czy będzie to możliwe, bo w hurtowniach nie ma. Pewnie producenci nie nadążają z szyciem - dodaje.

Choć dokładny sposób rozprzestrzeniania się wirusa nie został jeszcze określony, przypuszcza się, że jest to droga kropelkowa. Dlatego tak ważne jest zachowanie bezpiecznego odstępu co najmniej jednego metra , w szczególności od osób, u których występują takie objawy jak:

Co decyduje o skuteczności maski antysmogowej? Między innymi certyfikat CE przyznawany przez Unię Europejską, która prowadzi najbardziej restrykcyjne badania na całym świecie w odniesieniu do masek. Trzeba mieć bowiem na uwadze, ze na różnych kontynentach maski badane są w różny sposób.

Unia Europejska bada je w oparciu o normę EN149. W USA bada się maski według standardu NIOSH. Ten standard przewiduje tylko badanie „na sucho” chlorkiem sodu. Maski europejskie, aby otrzymać certyfikat CE, muszą być przebadane „na sucho” i również „na mokro” mgłą parafinową, symulującą tzw. aerozole mokre. Przejście takich testów jest dla maski znacznie trudniejsze, jednak jest gwarantem większej skuteczności i szerszego spektrum filtracji. Odpowiedź na pytanie: co może pomóc nam w ochronie swojego zdrowia jest prosta – maska z certyfikatem CE.

Nie ma badań potwierdzających skuteczność maseczek

Pomimo braku badań potwierdzających skuteczność masek jako ochrony przed zarażeniem tym konkretnym koronawirusem, należy pamiętać, że odpowiednie maski z filtrem naładowanym elektrostatycznie filtrują co najmniej 80 proc. cząsteczek o podobnych rozmiarach do cząsteczek tej nowej jednostki chorobowej (wielkość cząsteczki to ok. 0,125um mikrometra)