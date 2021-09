Pałac Tiele-Wincklerów w Bytomiu przyciągnął tłumy podczas dni otwartych. Zrewitalizowany obiekt można zwiedzać do końca miesiąca OPRAC.: Szymon Bijak

Dni otwarte pałacu Tiele-Wincklerów w Bytomiu, które trwały od 11 do 13 września, cieszyły się dość dużą popularnością wśród mieszkańców, nie tylko miasta. Zrewitalizowany obiekt w Miechowicach odwiedziło już ponad 4 tys. osób. Wszyscy, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć obiektu z bliska, mogą jeszcze zaległości nadrobić. Do końca miesiąca można oglądać wystawę "Miechowice - Pałac i jego mieszkańcy" i to w atrakcyjnej cenie.