"Organizacja wyborów 10 maja to zbiorowe samobójstwo". Rozmowa z prezydentem Bytomia

Nie potrafię sobie tego wytłumaczyć. Nie znajduję dziś żadnego argumentu za tym, by wybory odbyły się 10 maja. Mamy dziś namacalny dowód – czym poskutkowały wybory we Francji: wysypem nowych zakażeń. To nie jest żadna iluzja, hipoteza. Świadome brnięcie w organizację wyborów to zbiorowe samobójstwo.

Co sądzi pan o pomyśle, który przedstawił Ludwik Dorn, były marszałek Sejmu? Proponuje on m.in., by samorządy nie udostępniały spisów wyborców, by nie udostępniały lokali na siedziby obwodowych komisji.

Teoretycznie, jest to możliwe i boję się myśleć, co byłoby, gdybyśmy zastosowali takie rozwiązanie w samorządach. Wolę sądzić, że do tych wyborów jednak nie dojdzie. Epidemia się rozprzestrzenia. Ktoś w PiS w końcu musi to zrozumieć.