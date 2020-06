Od niedzieli nowy rozkład jazdy na kolei. Co nowego w Kolejach Śląskich?

Na linii Katowice-Częstochowa sporo pociągów będzie się zatrzymywać na stacji Dąbrowa Górnicza Pogoria. Jeśli chodzi o połączenia typowo turystyczne, to wraca „Ornak”, czyli przyspieszony pociąg z Katowic do Zakopanego.

- Między Zawierciem a Częstochową, podobnie jak w poprzednich miesiącach ruch będzie prowadzony po jednym torze. Do 1 sierpnia ruch jednotorowy będzie prowadzony na odcinku Myszków - Częstochowa, natomiast 2 sierpnia prace zostaną przeniesione na odcinek Zawiercie - Poraj. Od 14 do 31 lipca na czas robót w stacji Zabrze pociągi będą mogły zatrzymywać się tylko przy jednej krawędzi peronu - informują przedstawiciele Kolei Śląskich.

- Będzie kursował od 4 lipca do 29 sierpnia w soboty i niedziele. Wyjazd z Katowic zaplanowany został na godzinę 6:26, zaś z Zakopanego w podróż powrotną o 16:15 - informują Koleje Śląskie.

„Ornak” przejedzie między innymi przez stacje: Tychy, Pszczyna, Bielsko-Biała, Żywiec, Jeleśnia, Hucisko, Sucha Beskidzka, Rabka-Zdrój i Nowy Targ.

Nadal nie ma możliwości dojazdu koleją do Wisły. Na odcinku od Chyba do Skoczowa trwa remont, a to oznacza, że ani do Wisły, ani do Ustronia nie można dojechać pociągiem. Do dyspozycji pasażerów jest jednak komunikacja zastępcza.

Linia czerwona będzie kursować w relacji Bielsko-Biała Główna - Wisła Głębce - Bielsko-Biała Główna. Linia zielona obsłuży mniejsze miejscowości pomiędzy Czechowicami-Dziedzicami a Ustroniem, gdzie będzie skomunikowana z autobusami ekspresowymi jadącymi z lub do Bielska- Białej. W przypadkach kiedy sytuacja ruchowa nie pozwoli na skomunikowanie autobusów w Ustroniu, relacja linii zielonej zostanie wydłużona do Wisły Uzdrowiska. Autobusy będą skomunikowane z pociągami linii S5 w Czechowicach-Dziedzicach i Bielsku-Białej, a w niektórych przypadkach z pociągami linii S61 w Chybiu. Równolegle będą prowadzone prace pomiędzy Czechowicami a Chybiem. Wszystkie pociągi zostaną skierowane przez Zabrzeg Czarnolesie.