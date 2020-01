Obumarłe drzewa znikają w końcu z rynku w Bytomiu

Drzewa, które zostały posadzone jakieś 20 lat temu na płycie bytomskiego rynku, od dawna już nie zdobiły serca miasta, a także mogły zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców.

Na szczęście - to już przeszłość. Zaatakowane chorobą zamarłe drzewa są właśnie wycinane (działania zostały rozpoczęte 30 grudnia). Wiadomo już, że wiosną ich miejsce zajmą nowe nasadzenia.

Ekipy zieleniarskie obecnie oczyszczają betonowe misy z karpiny (jest to drewno z części podziemnej drzewa wraz z pozostałym po ścięciu pniakiem). Miejsca po starych drzewach zostaną - na ten okres - zabezpieczone kostką.

Przypomnijmy: w połowie września pisaliśmy na naszych łamach, że uschnięte drzewa znikną z rynku w Bytomiu. Taką decyzję podjęło wówczas miasto po ekspertyzie dendrologicznej. Na miejscu byliśmy pod koniec października i w tym temacie nic się nie zmieniło. Co gorsza: oprócz tego, że nie miały one liście, to odchodziła również kora (wystarczy spojrzeć na powyższą galerię).