Nowoczesne lodowisko w Bytomiu rośnie w oczach ZDJĘCIA

W połowie października ubiegłego roku rozpoczęły się prace w związku z budową nowoczesnego lodowiska w Bytomiu znajdującego się przy ul. Pułaskiego.

- To jest nasze oczko w głowie. Tyle lat na to czekaliśmy, chcemy więc żeby ten obiekt był wizytówką miasta - tłumaczył Adam Fras, wiceprezydent Bytomia. Trzy miesiące później odwiedziliśmy plac budowy, aby zobaczyć jak przebiegają prace. Idą one w ekspresowym tempie, gdyż zima jest łaskawa dla budowlańców. Wszystko idzie zgodnie z planem - zapewnił nas kierownik robót, Krzysztof Janik.

Wkrótce hokeiści i hokeistki będą mogli wrócić do trenowania

Kilka dni temu zakończył się montaż pierwszej warstwy pokrycia dachowego z blachy trapezowej nad taflą lodowiska. Oznacza to, że jednocześnie rozpoczęły się przygotowania do zmrożenia lodowiska, dzięki czemu już niebawem hokeiści i hokeistki będą mogli ponownie trenować na obiekcie.