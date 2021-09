Nowa organizacji ruchu na ul. Miarki w Bytomiu. Mieszkańcy nie są zadowoleni z wprowadzonych zmian

Bytom i nowa organizacja ruchu na ul. Miarki. Jak na zmiany zareagowali nasi czytelnicy?

W połowie września zakończyły się prace na ul. Miarki w Bytomiu związane z wprowadzeniem w pełni nowej organizacji ruchu. Miejski Zarząd Dróg i Mostów usunął część znaków drogowych i zamontował nowe znaki pionowe. Zmiany będą obowiązywały przez najbliższe półtora miesiąca.

- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu pozwoli nam przetestować zaproponowane przez urbanistów i inżynierów ruchu rozwiązania i poddać je badaniom oraz ocenie mieszkańców. Dzięki temu dowiemy się, co o zmianach sądzą użytkownicy drogi zanim wprowadzimy docelowe rozwiązania - podkreśla prezydent Mariusz Wołosz.

Przypomnijmy, że celem zmian na ul. Miarki jest poprawa bezpieczeństwa i uspokojenie ruchu. Na te aspekty - podczas konsultacji społecznych - mocno narzekali mieszkańcy tej ulicy.

Na ul. Miarki zawężono jezdnię z dwóch do jednego pasa - na odcinku od gmachu poczty do budynku przy ul. Miarki 54. Odcinek dwupasmowy zostawiono natomiast na początku (od skrzyżowania z pl. Wolskiego i ul. Jagiellońską do gmachu poczty) i na końcu (od budynku nr 54 do rozplotu jezdni w kierunkach na Kraków i Katowice) drogi.