Nowa organizacja ruchu na ul. Miarki w Bytomiu. Jakie zmiany czekają na kierowców?

Uspokojenie ruchu przy ul. Miarki ma zapewnić odgięcie toru jazdy samochodów i zawężenie jezdni z dwóch do jednego pasa, na odcinku od gmachu poczty do budynku przy ul. Miarki 54. Odcinek dwupasmowy zostawiono natomiast na początku (od skrzyżowania z pl. Wolskiego i ul. Jagiellońską do gmachu poczty) i na końcu (od budynku nr 54 do rozplotu jezdni w kierunkach na Kraków i Katowice) drogi.

Wzdłuż prawie całej ul. Miarki poprowadzona została także ścieżka rowerowa. Biegnie ona północną częścią jezdni z wyjątkiem krótkiego fragmentu w sąsiedztwie skrzyżowania z ul. Matejki, gdzie dopuszczony będzie ruch rowerowy na chodniku.

Kolejną bolączką, na którą wskazywali mieszkańcy ul. Miarki, był brak miejsc parkingowych. Kierowcy więc zastawiali swoimi pojazdami znaczną część chodnika. Dlatego też miejsca parkingowe zostały przeniesione na jezdnię, aby piesi mogli czuć się komfortowo.