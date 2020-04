Niezwykłe zdjęcia opuszczonego szybu Krystyna w KWK Szombierki. Zobaczcie sami

"Chcę ocalić historyczne miejsca od zapomnienia"

Michał z grupy Mission: Urbex, który jest autorem powyższych zdjęć, nie kryje swojego przywiązania do zapomnianych miejsc, przejawiających według niego wartość historyczną.

- Pewnego razu natknąłem się na opuszczony dom turysty, który był dość mocno zdemolowany - mówi. - Jakiś czas później dowiedziałem się, że został wyburzony. Pomyślałem wtedy, że takie miejsca mają ogromną wartość historyczną dla danej miejscowości, a ludzie często tego nie szanują i stawiają tam nowe hotele lub inne budynki. Jedyne co mogę zrobić, aby ocalić te miejsca od zapomnienia, to upamiętniać je na fotografiach. Od tego czasu zacząłem bardziej interesować się historią miejsc, do których planowałem się wybrać. Zainwestowałem też w lepszy sprzęt do robienia zdjęć.

Od czego zaczęła się przygoda Michała?

- Niedaleko mnie znajduje się opuszczony szpital Stalownik [zamknięty obecnie szpital w Bielsku-Białej - dop. red.]. Jest on dość duży, więc widziałem go prawie codziennie. Pewnego dnia postanowiłem się tam wybrać.