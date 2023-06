Niezwykłe gwiazdy w nadchodzący weekend na Śląsku! Wystąpią m.in. IRA, Dżem, Mery Spolsky, LemON i inni. Bezpłatne koncerty i pikniki

3 czerwca g. 12:00 – 17:00 Planty im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego Piknik Integracyjny Rodzinne Planty II Stowarzyszenie „Razem w Przyszłość” zaprasza do wzięcia udziału w kolejnej edycji projektu „Piknik integracyjny Rodzinne Planty II”. Wydarzenie odbędzie się na terenie Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego, pomiędzy ulicami Poniatowskiego i Mikołaja Kopernika. Na pikniku na mieszkańców czekają liczne atrakcje m.in.: malowanie twarzy, gry sportowe, animacje, zabawy językowe, koło fortuny i wiele więcej! g. 13:00 Strzemieszyce, ul. Sportowa 1 Letni Festyn „Piłkarska Dąbrowa” organizowany przez KS Unia Dąbrowa Górnicza Przyjdź, poznaj i dołącz do drużyny KS Unia Dąbrowa Górnicza! Na festynie nie zabraknie grilla, atrakcji dla najmłodszych i dmuchańców! O godzinie 12:00 Akademia Unia zagra ligowy mecz, a festyn rozpocznie się o godz. 13:00. O godzinie 17:00 zapraszamy na mecz Unii Dąbrowa Górnicza. Będzie to 29. kolejka, a przeciwnikiem będzie KOS Victoria Częstochowa. g. 16:00 – 19:00 Dom Kultury Ząbkowice Piknik Rodzinny W ramach pikniku zorganizowane będą rodzinne warsztaty plastyczne, plener artystyczny, animacje, zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy oraz występy uczestników poszczególnych zajęć Domu Kultury Ząbkowice. W trakcie pikniku odbędą się otwarte zajęcia plenerowe z jogi, pilatesu, tańca. Najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach sensoplastycznych i skorzystać z dmuchanej zjeżdżalni. Wstęp wolny. 4 czerwca g. 10:00 Park Hallera 13. Bieg Skrzata Bieg Skrzata adresowany jest do rodzin z dziećmi. Trasa wyścigu będzie liczyła od 200 do 600 m – w zależności od kategorii wiekowej dziecka. Zgłoszenia w Biurze Zawodów będą przyjmowane w dniu imprezy w Parku Hallera. W Biegu Skrzata mogą wziąć udział dzieci do 13. roku życia. Oprócz lekkoatletycznej rywalizacji czekać będzie także mnóstwo innych atrakcji m.in. gry i zabawy językowe, szaleństwo na dmuchańcach, stanowisko z pleceniem kolorowych warkoczyków, malowaniem buziek, wykonywaniem brokatowych tatuaży, prezentacja zawodników sekcji sportowych Miejskiego Ośrodka Sportu. Wstęp wolny.

Karina Trojok