Nietypowe budynki na Śląsku. Architektoniczne koszmarki i regionalne perełki, które szokują i zachwycają. Co znalazło się na liście? Sprawdź

Nietypowe budynki na Śląsku.

Jeśli w nich mieszkamy, to narzekamy. Że beton, ściany krzywe, że akustyka i słychać, co sąsiad robi w łazience. Że latem żar nie do wytrzymania. Że mieszkania niczym klitki. Jak to bloki, budowane w PRL.

Trudno spojrzeć na nie łaskawym okiem, jeśli się w nich mieszka, bo nie stać nas na segment pod miastem. Albo mieszka, bo tam przed laty rodzice dostali przydział na mieszkanie - nie mogli, jak obecnie, wybrać dewelopera i osiedla, brali, co się trafiło. Ale są ludzie, którzy obecnie wybierają mieszkanie w punktowcu celowo.

I celowo w takim z lat 70. albo 80. Bo, po pierwsze, dostrzegają w ich architekturze coś pociągającego - surowy beton, spokojny kształt, duże okna i balkony, zieleń, symetria - no i przestrzeń - tego często brakuje w nowych osiedlach na przedmieściach, gdzie bloki (deweloperzy wolą o nich mówić; apartamentowce, choć mieszkania tu trudno tak nazwać) stoją jeden obok drugiego, więc zaglądamy sąsiadom do okien, ścianki działowe są z kartongipsu, na dodatek ani zieleni wokół, ani usług.