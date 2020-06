Nieoczywiste atrakcje w Bytomiu. To propozycje naszych czytelników ZDJĘCIA

Choć o Bytomiu krąży stereotyp, że nie należy ono do najpiękniejszych miast w regionie, warto go odwiedzić i przekonać się, że - wbrew pozorom - ma wiele do zaoferowania. Zresztą kilka miesięcy Elisa Ferreira, unijna komisarz, odwiedziła Bytom i stwierdziła, że miasto ma potencjał, zwłaszcza jeśli chodzi o obiekty poprzemysłowe, które tylko czekają na odpowiednie zagospodarowanie. Miejmy nadzieję, że z każdym kolejnym rokiem Bytom będzie tylko piękniał.

Dowodem także było między innymi nasze zestawienie, które pojawiło się na stronie pod koniec lutego tego roku. Wybraliśmy wówczas swoiste TOP10 najciekawszych miejsc czy też zabytków w Bytomiu, które obowiązkowo trzeba odwiedzić. Wówczas wskazaliśmy chociażby na Żabie Doły, Park Kachla czy Operę Śląską. Teraz idziemy o krok dalej.

Nieoczywiste atrakcje w Bytomiu wg naszych czytelników

Kilka dni temu udostępniliśmy w naszych mediach społecznościowych post, w którym prosiliśmy czytelników o wskazanie nieoczywistych atrakcji na terenie miasta. Komentarzy pod nim nie brakowało. Jak zwykle nas nie zawiedliście, za co serdecznie dziękujemy.