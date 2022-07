Sezon wakacyjny ruszył pełną parą. Będziemy wybierać się w różne miejsca, czy to w kraju czy zagranicą. Wśród Ślązaków największą popularnością cieszą się wakacje all inclusive - głównie ze względu na cenę wyjazdu. Niestety często polscy turyści swoim zachowaniem wzbudzają zażenowanie i niesmak. Chodzenie z reklamówkami, głośne rozmowy przez telefon czy skarpetki do sandałów to tylko niektóre, w dodatku, te z lżejszych przewinień.