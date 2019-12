Nastolatek zaatakował policjantów w Bytomiu. Padły strzały

Do niebezpiecznej sytuacji doszło w Bytomiu w sobotę. Agresywny nastolatek zaatakował policjantów podczas interwencji. Ci w obronie musieli do niego strzelić. Mężczyzna został zatrzymany i w poniedziałek zostanie doprowadzono do prokuratora.

Agresywny nastolatek zaatakował policjantów. Policja użyła broni Do niebezpiecznej sytuacji doszło w sobotę 28 grudnia w jednym z mieszkań w centrum Bytomia. Policjanci zostali wezwani na interwencję, gdyż młody mężczyzna demolował mieszkanie. - Policjanci po przybyciu na miejsce zastali mężczyznę, który był agresywny i w ręce trzymał nóż. Nie chciał słuchać poleceń policjantów, którzy prosili go, by odłożył nóż - opowiada mł. asp. Anna Lenkiewicz z KMP w Bytomiu. Policjanci starali się go obezwładnić. Wtedy 19-latek zaatakował ich nożem. Policjanci oddali strzał, trafili nastolatka w nogę. - Chłopak został zabrany do szpitala, rana nie zagrażała jego życiu, więc po opatrzeniu został zabrany do policyjnego aresztu - powiedziała mł. asp. Anna Lenkiewicz. Policjantom nic się nie stało. Młody mężczyzna był trzeźwy. Pobrano mu krew do badań. Policjanci czekają na wyniki, by stwierdzić, czy był pod wpływem narkotyków. 19-latek ma zostać jutro doprowadzony do prokuratury.