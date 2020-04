Napady na taksówkarzy w Bytomiu. Groził nożem, zabrali gotówkę, biżuterię i telefony

Z nożem w ręku napadał na taksówkarzy. Grozi mu 12 lat więzienia

W weekend, od 17 do 18 kwietnia, na terenie Bytomia doszło do dwóch napadów na taksówkarzy. W obu przypadkach scenariusz był podobny. Do samochodu wchodził dorosły mężczyzna, który grożąc nożem żądał od kierowców pieniędzy, telefonów i biżuterii.

- Oba napady miały miejsce na ulicy Fałata. W piątek napastnik doprowadził kierowcę do bezbronności, a następnie ukradł mu pieniądze. W sobotę mężczyzna działał podobnie, a jego łupem padła gotówka, biżuteria i telefony komórkowe - mówi asp. sztab. Rafał Wojszczyk.

Sprawą zajęli się śledczy z pionu kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu. Podejrzanego o dokonaniu rozbojów wytypowano i zatrzymano już w niedzielę. Okazało się, że jest nim 35-letni mieszkaniec miasta.