Najtańsze ulice w Bytomiu - ranking TOP 8! Gdzie za mieszkanie zapłacisz najmniej?

Jak podaje portal SonarHome, średnia cena mieszkań (za m2) dla Bytomia wynosi w tym momencie (maj 2021) 3 286 zł. To wzrost o 1.42% względem kwietnia 2021. Wtedy średnia wynosiła 3 240 zł.

Czas aktywności oferty na rynku to liczba dni, jaką średnio musimy poczekać, aż mieszkanie się sprzeda. W tym miesiącu taka liczba dla Bytomia to 75 dni. W porównaniu z zeszłym miesiącem czas aktywności oferty na rynku spadł. W ubiegłym miesiącu wynosił on 77 dni.