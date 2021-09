Monice P. za zabicie czteromiesięcznej córki zmniejszono wyrok z 25 lat więzienia do 15. Ziobro składa kasację

Kiedy konkubent poszedł do sklepu po alkohol, kobieta włączyła głośno muzykę i to rozbudziło kilkumiesięczne dziecko. Dziewczynka zaczęła płakać, co rozwścieczyło matkę. Kilkukrotnie uderzyła córkę w głowę, powodując u dziecka złamanie czaszki, stłuczenie mózgu i krwotok śródczaszkowy.

Potem Monika P. wezwała pogotowie ratunkowe, które zabrało dziecko do Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Matka utrzymywała, że jej córka się zadławiła. Obrażenia okazały się bardzo poważne. Dziecko zmarło w szpitalu po kilkunastu dniach.

Zamiast dożywocia 12 lat więzienia