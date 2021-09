Mistrzowie jazdy i parkowania w Bytomiu. Nie idźcie w ich ślady! ZDJĘCIA

Jeśli myśleliście, że już nic Was nie zaskoczy, to spójrzcie, co wyprawia się na bytomskich drogach. Oto prawdziwi „Mistrzowie" jazdy i parkowania w Bytomiu. Przestrzegamy - nie powtarzajcie tych błędów!

Niewątpliwie bytomskich kierowców, cechuje kreatywność w podejściu do parkowania. Pokazują to zdjęcia, które zgromadziliśmy. Pochodzą od naszych internautów i obserwatorów facebookowego fanpage Mistrzowie jazdy i parkowania Bytom. __

Czy jednak warto zapisać się na kartach historii w ten sposób? Tytuł najgorszego kierowcy, chyba nie jest wart żartów, obelg i potencjalnego zagrożenia dla zdrowia i życia. Oceńcie sami.

Poniżej przedstawiamy subiektywny przegląd zwycięzców w plebiscycie na najgorszego kierowcę.