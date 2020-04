"Miłość w czasie pandemii". Zobaczcie czarno-białe zdjęcia Bytomia i zakochanej w sobie pary bytomian. Autorką jest Magdalena Pospieszczyk

Justyna i Mateusz, również bytomianie, to jedna z par, którym epidemia pokrzyżowała plany. 1 maja mieli stanąć na ślubnym kobiercu, a pani Magda miała towarzyszyć im tego dnia z aparatem fotograficznym. Ostatecznie młodzi zmuszeni byli przełożyć ślub i wesele. Zamiast tego Pospieszczyk wymyśliła, że spróbuje uchwycić swym obiektywem łączące ich uczucie na tle pogrążonego w epidemii miasta. Pokaże, że świat się na chwilę zwolnił, ale prawdziwa miłość przetrwa wszystko.

- Uwielbiam fotografować i poznawać przez to nowych ludzi i ich historie - opowiada bytomianka.

- Te kilka zdjęć to mój autorski projekt. Projekt, w którym chciałam pokazać miłość dwojga ludzi w czasie pandemii i panujących zakazów. - Mam nadzieję, że niedługo wrócimy do normalnej pracy i spotkamy się z Justyną i Mateuszem na ich wymarzonym weselu, a obecna sytuacja to będzie już tylko historia - opowiada.

Justynie i Mateuszowi pomysł się spodobał. Byli trzecią parą, której zaproponowała sesję. - Pierwsza nie mogła wziąć udziału, bo jeden z partnerów często wyjeżdża, a druga okazało się, że pracuje w służbie zdrowia i taka sesja mogłaby okazać się ryzykowna - opowiada bytomianka.