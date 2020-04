Mieszkańcy Bytomia zbierają na respirator dla Szpitala Miejskiego nr 1. Pomóżmy im!

- Każdy z nas może się zarazić. Chyba doskonale już o tym wiemy. W końcu powtarzają nam to w telewizji, w internecie, w komunikatach wygłaszanych przez policyjne megafony. O niczym innym nie rozmawiamy. Znamy już wszystkie objawy na pamięć. Wiemy, jaki jest przebieg. Wiemy, co może nas ochronić. Wiemy, gdzie jest najwięcej przypadków, w którym kraju, w którym województwie… Nie wiemy tylko kiedy to się wszystko wreszcie skończy, kiedy wróci normalność i czy wszyscy będziemy mogli się nią cieszyć - piszą twórcy zbiórki.

Wybór akurat tej bytomskiej placówki jest dosyć jasny.

- To właśnie tutaj trafiają do oddziału zakaźnego osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem - wyjaśnia Karol Walas, mieszkaniec Bytomia, który jest pomysłodawcą założenia zbiórki na portalu zrzutka.pl.

- Tu leczy się pacjentów, którzy wymagają hospitalizacji. Tu potrzebny jest ten sprzęt. Będzie ratował czyjeś życie teraz, w czasie pandemii i później również – dodaje.

Na chwilę obecną udało się uzbierać ponad 20 tys. zł - to niecała 1/3 całej kwoty, która jest potrzebna, aby zakupić ten specjalistyczny respirator dla szpitala miejskiego. Chodzi o model Savina SELECT 300 od firmy DRAGER. - To sprzęt, na którym lekarze z naszego szpitala pracują, którego znają i mają do niego zaufanie - możemy przeczytać na stronie zbiórki. Koszt jednego takiego respiratora to dokładnie 66 960 zł.