Mieszkańcy Bytomia mogą zrobić szybko zakupy online. Wszystko dzięki aplikacji „Szopi”

Mieszkańcy Bytomia od teraz mogą łatwiej zrobić zakupy spożywcze on-line. To wszystko dzięki aplikacji Szopi. Jak ona działa? Realizacji naszego zamówienia podejmuje się dedykowany do tego pracownik (jest to tzw. przeszkolony szoper), który kompletuje, a następnie dostarcza zakupy pod same drzwi. Jeżeli w sklepie nie ma odpowiednich artykułów, a zamówiony produkt można zamienić na inny, wówczas o tym fakcie jesteśmy informowani telefonicznie.

Bytom to kolejne miasto, w którym działa usługa Szopi

- Cieszymy się, że do grona naszych klientów dołączają mieszkańcy Bytomia. Mamy nadzieję, że – tak jak w przypadku innych miast takich jak Poznań, Wrocław, Kraków czy Warszawa – nasza usługa spotka się z dobrym przyjęciem, a zakupy w Szopi będą okazją do łatwych, szybkich i bezpiecznych zakupów bez wychodzenia z domu – podkreśla Anna Podkowinska-Tretyn, która jest dyrektorem generalnym Szopi.pl.