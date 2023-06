Mieszkańcy Bytomia i okolicznych miast wymieniali surowce wtórne na sadzonki drzew w centrum handlowym Atrium Plejada

REMONDIS zdecydował się na wsparcie akcji „Drzewko za surowce wtórne”, ponieważ jest firmą odpowiedzialną społecznie, która dba o środowisko wtórne i chętnie wspiera wszelkiego rodzaju akcje edukacyjne. Na stoisku firmy REMONDIS można było nie tylko odebrać firmowe gadżety, ale także zdobyć informacje na temat tego, jak należy segregować śmieci.

- Odpady w Polsce dzielimy na 5 frakcji: papier oddajemy do niebieskiego pojemnika, tworzywa sztuczne i metale do żółtego, szkło zbieramy do zielonego, odpady kompostowalne bio do brązowego, a wszystko to, czego nie da się posegregować do pojemnika czarnego - wyjaśnia Katarzyna Rymarz z firmy REMONDIS.