Miejsca w Bytomiu, które naprawdę warto odwiedzić ZDJĘCIA

Choć o Bytomiu krąży stereotyp, że nie należy ono do najpiękniejszych miast w regionie, warto go odwiedzić i przekonać się, że - wbrew pozorom - ma wiele do zaoferowania. Zresztą nie tak dawno Elisa Ferreira, unijna komisarz, odwiedziła Bytom i stwierdziła, że miasto ma potencjał, zwłaszcza jeśli chodzi o obiekty poprzemysłowe. Wybraliśmy 10 najciekawszych miejsc, które trzeba - naszym zdaniem - zobaczyć.

Co warto zobaczyć w Bytomiu?

Taki ranking, składający się z dziesięciu pozycji, postanowiliśmy stworzyć, gdyż od niedawna w Biurze Promocji Miasta można bezpłatnie pobrać nowe mapki promocyjne Bytomia, które niewątpliwie ułatwią życie turystom. Dzięki niej można wcześniej dokładnie zaplanować wycieczkę po najciekawszych miejscach miasta. A tych nie brakuje, o czym można się przekonać przeglądając powyższą galerię.

- Na pierwszej stronie znajdziemy plan miasta, a z drugiej krótkie opisy zaznaczonych na mapie 26 zabytków i atrakcji, które warto zobaczyć w Bytomiu. Mamy nadzieję, że z tą mapką łatwiej będzie turystom poruszać się po naszym mieście i tak zaplanować trasę spaceru, by zobaczyć jak najwięcej ciekawych miejsc - powiedziała Małgorzata Węgiel - Wnuk, naczelniczka Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji.