Miasto przejęło kontrolę nad składowiskiem odpadów przy al. Jana Pawła II. Co to oznacza?

- Kwestia odzyskania kontroli nad składowiskiem odpadów przez gminę Bytom była jednym z naszych priorytetów – mówi wiceprezydent Waldemar Gawron, który w mediach społecznościowych podkreślał, że nie było to łatwe zadanie z powodu konstrukcji umowy.

Zanim udało się przejąć składowisko, odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego - zorganizował je radny Maciej Bartków, który był mocno zaangażowany w ten temat.

Jak zapowiada Urząd Miejski w Bytomiu, rozwiązanie umowy z dzierżawcą będzie miało wpływ na oszczędności związane chociażby z opłatami za odbiór odpadów wytworzonych przez spółkę.

Jednak główną pozytywną informacją jest fakt, że umożliwi to pełną kontrolę przywożonych na składowisko odpadów, które do tej pory trafiały w to miejsce z całej Polski.

- Ponadto jego przejęcie w przyszłości może stać się częścią nowego gminnego systemu gospodarowania odpadami, przez co może być istotnym czynnikiem, mającym wpływ na stabilizację stawki za odbiór odpadów w mieście – opłaty, którą ponoszą mieszkańcy Bytomia - informuje Tomasz Sanecki z biura prasowego UM.