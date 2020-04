MEMY. Wybory w dobie koronawirus: "Zapraszamy do urn"

Epidemia koronawirusa w Polsce owocuje wprowadzaniem kolejnych obostrzeń. Wynika z nich, że Polacy muszą jeszcze mocniej zredukować swoje potrzeby wychodzenia z domu, żeby skuteczniej walczyć z koronawirusem. Wyjść będzie można jedynie do pracy, sklepu, apteki i wyjścia na spacer z psem. Pojawia się jednak pytanie, co z wyborami. Internauci tworzą memy, w których twierdzą ironicznie, że rząd dosłownie, wysyła nas do urn. Czy wybory w dobie koronawirusa to dobry pomysł? Zobacz memy w galerii zdjęć.