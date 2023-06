Mega gwiazdy w ten weekend w Śląskiem! Zagrają m.in. IRA, Dżem, Mery Spolsky, LemON i inni. Koncerty plenerowe i pikniki zupełnie ZA DARMO! Redakcja

Nadchodzący weekend w województwie śląskim będzie pełen atrakcji! Koncerty plenerowe, pikniki, dni miast i przedłużone obchody Dnia Dziecka - a to wszystko ZA DARMO. 3 i 4 czerwca czeka Was moc atrakcji. W naszej galerii zebraliśmy dla Was najciekawsze propozycje, a wśród nich koncert Dżemu, Mery Spolsky, Markowskich i wiele innych, wyjątkowych wydarzeń. Sprawdź koniecznie i zaplanuj swój weekend z gwiazdami!