Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu, o działalności placówki w czasie pandemii

- Uruchomienie teatrów operowych, muzycznych będzie najbardziej skomplikowanym w całym systemie zadaniem. Na tych zasadach, które wstępnie zostały nam przekazane, muszę powiedzieć szczerze, że prawie niemożliwe do zrealizowania - mówi Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej.

Łukasz Goik, dyrektor Opery Śląskiej w Bytomiu przyznaje, że dzięki internetowym cyklom przybywa nowych melomanów. Ale jak wielu, chciałby już powrotu do normalności. A to może nie być takie łatwe.

Codziennie powstają nowe pomysły na wspólną integrację z operą, muzyką, baletem. Transmisje spektakli operowych, ćwiczenia typu balletfit dla dorosłych i lekcje baletowe dla dzieciaków czy film-spacer po operze. Wszystko online, wszystko bezpłatnie i – co najważniejsze – integrujące melomanów z Operą Śląską w Bytomiu jeszcze bliżej, zgodnie z hasłem #OperaBliskoCiebie.

Opera Śląska w Bytomiu, podobnie jak inne instytucje kultury w obecnej sytuacji, w połowie marca zawiesiła działalność w budynku, ale nie oznacza to, iż nie jest w ciągłym kontakcie z widzami.

- W teatrze nie jest możliwe, żeby rozdzielić maksymalnie ludzi. Tak samo w orkiestronie, również jeśli chodzi o zespoły artystyczne na scenie, balet czy chór, który musi w jednym czasie rozpocząć śpiewanie w spektaklu operowym. Pełnowymiarowe spektakle to temat dość mocno skomplikowany i na dzień dzisiejszy wynika ze wszystkich ustaleń, że dość odległy. Dlatego to, co możemy robić, realizujemy w internecie - dodaje.

Specyfika teatrów operowych czy muzycznych jest zupełnie inna niż teatrów dramatycznych.

- Nie czarujmy się, na mniejsze formy przez kilka spotkać publiczność może być, natomiast sztuka operowa to sztuka widowiska. Skupiająca wszystkie zespoły artystyczne, czyli w pewnym momencie na scenie jest nawet sto osób, a reszta jest w kulisach, przebiera się. Kto zna specyfikę i widział kiedyś przedstawienie operowe, wie, że jest to wyzwanie, żeby jeszcze reżim sanitarny, który będzie narzucony, spełnić. Będzie to na pewno wymagające - podkreśla dyrektor Opery Śląskiej.