Kto zdewastował plac zabaw na Rozbarku? Powstał zaledwie w zeszłym roku

W ramach prowadzonych w ubiegłym roku działań związanych z rewitalizacją Rozbarku powstały m.in. chodniki, place zabaw i kładka nad ul. Siemianowicką w miejscu dawnego wiaduktu kolejki wąskotorowej. Niestety,kilka miesięcy po oddaniu do użytku placu zabaw przy ul. Królowej Jadwigi doszło tam do dewastacji kilku urządzeń. Ich wartość to 300 tysięcy złotych.

Co konkretnie zniszczono? Uszkodzeniu uległ bujak warty około 10 tysięcy złotych oraz urządzenie wielofunkcyjne, które wraz z wyposażeniem i montażem kosztowało około 380 tysięcy złotych. Ze względów bezpieczeństwa zniszczony obiekt został całkowicie wyłączony z użytkowania, a sprawa trafiła na policję.

- Każdy przejaw wandalizmu będziemy bezwzględnie ścigać. Nie potrafię zrozumieć czym można się kierować niszcząc wspólne dobro, które ma służyć wszystkim mieszkańcom naszego miasta. Sprawa została zgłoszona na Policję i mam nadzieję, że sprawca lub sprawcy poniosą koszty naprawy zniszczonych urządzeń - mówi zastępca prezydenta Bytomia Michał Bieda.

Urzędnicy apelują też w tej sprawie do mieszkańców. - Jeśli widziałeś sprawcę lub sprawców dewastacji placu zabaw zgłoś taką informację na policję. Nie pozwólmy niszczyć naszego wspólnego dobra, z którego korzystamy na co dzień - zachęcają.