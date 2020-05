Koronawirus w woj. śląskim - jest rekord zachorowań! 204 nowe przypadki [12 maja]. Skąd są pacjencji?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 235 nowych zakażeniach koronawirusem. To dane z wtorku, 12 maja, z godziny 10. Najwięcej nowych przypadków COVID-19 zdiagnozowano w województwie śląskim, to aż 204. W pozostałych województwach jest od 1 do 7 nowych zakażeń.

Niestety rośnie też tragiczny bilans pandemii koronawirusa. Resort zdrowia potwierdził we wtorek śmierć kolejnych 16 zakażonych osób, wśród nich są chorzy hospitalizowaniw szpitalach w Tarnowskich Górach, Raciborzu oraz Tychach.

- Wszystkie osoby miały choroby współistniejące- podało Ministerstwo Zdrowia.

W skali kraju liczba zakażonych wzrosła już do 16 561. Jak dotąd w wyniku zakażenia zmarło 827 osób.