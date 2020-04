Koronawirus w Bytomiu. Jest 20 nowych przypadków zakażenia

Nowe przypadki koronawirusa na Śląsku. Jest 20 nowych chorych

Nowe przypadki zakażenia koronawirusem odnotowano w woj. śląskim. Na piątek rano mamyjuż 1070 przypadków. O nowych zakażonych koronawirusem w Polsce. Popołudniu Ministerstwo Zdrowia potwierdziło 147 nowych przypadków.

20 przypadków dotyczy województwa śląskiego, co oznacza, że do tej pory wykryto u nas już 1070 chorych osób. Jak informuje Śląski Urząd Wojewódzki 20 nowych przypadków to osoby z Bytomia. Najstarsza z nich ma 97 lat, a najmłodsza 78.