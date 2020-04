Koronawirus. Pierwsze grzywny po 5 tys. zł w Bytomiu

Do tej pory mundurowi wystosowali 18 takich informacji. Wobec pierwszych osób zapadły już wiążące decyzje. Za niestosowanie się do obowiązku poddania kwarantannie 7 bytomian zapłaci kary pieniężne po 5 tys. złotych. Natomiast mężczyzna, który kilkukrotnie zlekceważył zasady kwarantanny, został ukarany grzywną w wysokości 10 tys. złotych. Należy pamiętać, że to nie jedyne kary. W każdym przypadku przeciwko sprawcy wykroczenia stróże prawa sporządzą wniosek o ukaranie do sądu.