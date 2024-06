Kolejki w Bytomiu do alergologa dziecięcego na NFZ. Terminy na 16.06.2024

Przychodnia "Medicus" Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością (Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci - Reptowska)

Adres: Ul. Reptowska 20, Bytom

Najbliższy termin możliwej wizyty: 16.01.2025 (NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.06.2024)

(NFZ posiada najnowsze dane z dnia 14.06.2024) Liczba osób w kolejce: 33

Telefon: +48 668 048 500

Dbasz o siebie ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK jeśli szukasz okazyjnych cen na produkty z kategorii zdrowie i uroda!

W czym specjalizuje się alergolog dziecięcy?

Alergolog dziecięcy specjalizuje się w chorobach, które są wywoływane przez alergeny u dzieci do 18 roku życia. Alergeny to substancje, które można spotkać w naszym środowisku i powodują one reakcje uczuleniową. Mogą to być konserwanty, metale, składniki pokarmowe, sierść zwierząt, roztocza oraz pleśń. Przez reakcję uczuleniową układ immunologiczny dziecka zaczyna działać nieprawidłowo i organizm uruchamia mechanizm obronny do walki z wrogiem.