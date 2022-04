Kolej sprzedaje mieszkania w woj. śląskim. Sprawdź okazje w twoim mieście - KWIECIEŃ 2022

Przy przeglądaniu ofert ważne jest, by zrobić sobie bilans zysków i strat. Czy niska cena zawsze jest warta pracy, jaką będzie trzeba włożyć w doprowadzenie nieruchomości do stanu użyteczności i czy włożone koszty nie przerosną zakładanego budżetu, jaki chcemy przeznaczyć na mieszkanie.

Polskie Koleje Państwowe mają setki nieruchomości na Śląsku. Wiele z nich to lokale mieszkalne , które stoją puste, czekając aż ktoś je wyremontuje i w nich zamieszka. PKP regularnie wystawia takie nieruchomości na sprzedaż. Warto śledzić ogłoszenia, bo wśród lokali, które nadają się tylko do generalnego remontu, kryją się też atrakcyjne mieszkania w dobrych lokalizacjach.

Lokale z PKP to dobre rozwiązanie dla osób, które lubią polować na okazje. Wyjątkowo niska cena i korzystne położenie nieruchomości mogą być doskonałą gratką dla konesera ratowania nieruchomości popadających w ruinę. Warto pamiętać, że większość obiektów należących do PKP znajduje się w pobliżu terenów kolejowych, co w przypadku niektórych miejscowości oznacza położenie w centrum miasta. Obecna oferta Kolei jest dość atrakcyjna. Można w niej znaleźć nie tylko mieszkania w wolno stojących starych domkach na wsi czy obskurnych kamienicach, ale też mniejsze i większe lokale w blokach w centrach miast - co wiąże się też z nieco wyższymi cenami.