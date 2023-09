Kiła atakuje w Śląskiem! Rekord zachorowań w regionie. Sprawdź LISTĘ. W którym mieście jest najwięcej przypadków?

Kiła w woj. śląskim! Rekordowa liczba zachorowań na syfilis

Kiła jest dziś najszybciej rozprzestrzeniającą się w Europie chorobą zakaźną. W Polsce jest to najczęściej wykrywana infekcja przenoszona drogą płciową.

Kiła (syfilis) - rodzaje, przyczyny, objawy i leczenie

Kiła, znana również pod nazwą syfilis, jest układową chorobą zakaźną, którą wywołuje krętek blady. Bakteria ta przedostaje się do organizmu człowieka poprzez błonę śluzową lub uszkodzoną skórę. Na początku, krętek namnaża się w miejscu, w którym doszło do zakażenia, a następnie jest rozsiewany po całym organizmie przenosząc się wraz z krwią oraz limfą. Wyróżniamy dwa podstawowe etapy kiły: kiłę wczesną oraz kiłę późną.

Najczęściej, pacjenci zarażają się kiłą podczas stosunków seksualnych bez zabezpieczenia. Do przeniesienia choroby może również dojść podczas pocałunku, gdy zmiany pojawiły się u danej osoby w obrębie jamy ustnej lub gardła. Należy jednak pamiętać, że we wczesnej fazie choroby, gdy przebiega ona jeszcze bezobjawowo, chory również może zarażać.

Kiła - objawy

Objawy kiły są dość charakterystyczne i można je zaobserwować na różnych częściach ciała. Najczęściej pojawiają się one na:

Nieleczona kiła prowadzi do uszkodzenia układu nerwowego, utraty wzroku, zaburzeń psychicznych, uszkodzenia układu krążenia, kości, stawów i narządów miąższowych, a także w niektórych przypadkach może być przyczyną śmierci.

Ponadto w przebiegu ciąży kobiety chorej na kiłę dochodzi do wewnątrzmacicznego zakażenia płodu bakteriami znajdującymi się we krwi matki. Może dojść do śmierci wewnątrzmacicznej płodu lub dziecko może urodzić się z poważnymi wadami rozwojowymi.