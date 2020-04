Kiedyś tętniące życiem osiedle, teraz pustynia. Rzecz o bytomskiej dzielnicy Karb

Karb to jedna z dzielnic Bytomia. Znają ją bytomianie, ale i mieszkańcy innych miast, bo przez Karb prowadzi droga krajowa nr 94, który łączy chociażby Bytom z Gliwicami. Gdy dzisiaj dojeżdża się do skrzyżowania ulic Wrocławskiej i Konstytucji od strony centrum Bytomia, widzi się pusty teren. Jeszcze kilkanaście lat temu było to tętniące życiem osiedle. Pamiętacie je? Kliknijcie w zdjęcia w galerii.

Pierwsze wzmianki o Karbiu pochodzą z połowy XV wieku, ale decydujący wpływ na jego rozwój miała XIX-wieczna rewolucja przemysłowa i rozwój górnictwa. Ważnym momentem była też budowa linii kolejowej z Katowic do Tarnowskich Gór. Dzielnicą Bytomia Karb został dopiero w 1951 roku. O ile górnictwo było jednym z czynników stymulujących rozwój Karbia, to w XXI wieku stało się jego plagą. To właśnie z powodu eksploatacji pobliskich kopalń: Bobrek, Centrum czy Miechowice na terenie dzielnicy trzeba było wyburzyć wiele budynków mieszkalnych. Nim tak się stało, mieszkający tutaj ludzie żyli w kamienicach popodpieranych drewnianymi stemplami z wyraźnymi rysami i pęknięciami w swoich mieszkaniach i na klatkach schodowych. Swoje domy opuścić musieli wszyscy mieszkańcy, również ci starsi, nierzadko tacy, którzy w kamienicach przy Pocztowej czy Technicznej mieszkali od urodzenia. Zobacz galerię (49 zdjęć) - Stan wyłączonych z użytkowania budynków był już naprawdę bardzo zły - mówiła w 2011 roku "Dziennikowi Zachodniemu" Elżbieta Kwiecińska, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w Bytomiu. Pracownicy bytomskiego PINB-u budynki kontrolowali praktycznie co kilka dni. Niektóre z nich były tak pochylone, że nawet zabezpieczenia się odchylały. Dzisiaj wiele budynków na Karbiu to już historia. Wiele z nich zostało na zdjęciach. Możecie je zobaczyć w naszej galerii. Czytaj także MEMY. Wybory w dobie koronawirus: "Zapraszamy do urn"

140 miast i gmin w woj. śląskim przeciw wyborom prezydenckim #JesteśmyzWami - dziękujemy służbom medycznym w całej Polsce. Wideo