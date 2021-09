Jest nowy inwestor w KSSE w Bytomiu. Do strefy dołącza firma specjalizująca się w produkcji folii

Coraz większym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszy się Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna w Bytomiu. Specjalizująca się w produkcji folii typu stretch firma DominoPack również postanowiła swój biznes ulokować na terenach przy ul. Hakuby. Wiadomo już, że na zakupionej (za prawie 2,4 mln zł) działce - o powierzchni ponad dwóch hektarów - powstanie hala produkcyjna.

- Strefa w zasadzie już się zapełniła. Zostały bowiem jeszcze trzy działki. Przez ten cały czas staraliśmy się mocno pracować, aby pokazać że to miejsce ma naprawdę duży potencjał. To ważna inwestycja, gdyż mówimy o kolejnych kilkudziesięciu miejscach pracy i dalszych możliwościach rozwoju, co na pewno cieszy - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.