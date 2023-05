Jarmark Staroci w Bytomiu wygrał w Budżecie Obywatelskim. Szykuje się kolejna budowa

- Do giełdy staroci mamy blisko, bo mieszkamy na Szombierkach - mówi nam pan Ludwik. - Aż się prosi o to, żeby to uporządkować.

- Rzeczywiście ludzie, którzy chcieli zaparkować sobie samochód to parkowali blisko tych bloków. Nie raz tak było, że wzywali policję i mandaty się sypały - dodaje jego żona pani Krystyna.

- Córka mandat zapłaciła - dopowiedział pan Ludwik.

- Jak to? - pytamy.

- Moja córka z dwa, trzy lata temu zapłaciła mandat. Właśnie też przyjechała na targ staroci i nie było gdzie stanąć. Było gdzieś wolne miejsce, to tam stanęła. Serdeczna mieszkanka zgłosiła na policję i córka musiała mandat zapłacić - wyjaśnia.